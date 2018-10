Fałszywe zdjęcia z katastrofy JT610 plenią się w sieci. Nie wierz im

Internet zalały zdjęcia mające rzekomo pochodzić z tragedii samolotu indonezyjskich linii Lion Air. Dokumentują jednak inne wydarzenia. Tysiące ludzi nabierają się i przesyłają fałszywki dalej.

Samolot z nazwą linii lotniczej z Indonezji tonie w morzu. Między innymi takie ujęcia pojawiły się w mediach społecznościowych niedługo po tym, jak Boeing runął do wody po starcie z Dżakarty. Dołączone do nich opisy nie pozostawiały wątpliwości - to zdjęcia JT610.