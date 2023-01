Ferie w Polsce. "Mimo, że będzie drogo, to chętnych nie brakuje"

Uprawianie sportów zimowych w Polsce nigdy nie należało do najtańszych w zestawieniu z innymi krajami Europy. Ponadto z roku na rok pada coraz mniej śniegu. Lista miejsc, w których można w Polsce jeździć na nartach nieubłaganie się kurczy. A ceny? – W porównaniu do tego, co było przed rokiem czy przed dwoma laty, ceny wzrosły o ok. 50 proc, a w niektórych miejscach nawet i o 100 proc. – mówi w programie "Newsroom WP" Karol Wiak z portalu Nocowanie.pl. Ekspert zdradza, ile w tym roku wydamy na zmowy wypad w góry oraz nad morze. Wiadomo, co wyniesie nas drożej.

