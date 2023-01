Ferie w Szklarskiej Porębie. Tyle za tydzień musi zapłacić czteroosobowa rodzina

Ferie trwają w najlepsze, a ci którzy wybrali się na nie do Szklarskiej Poręby mogą cieszyć się przepiękną zimową aurą, o czym w programie "Newsroom WP" przekonywała dziennikarka Monika Sikorska. Zdradziła, że za tydzień w apartamencie dla czteroosobowej rodziny zapłaciła ok. 2 tys. zł. - Jeżeli chcemy zaznać trochę lepszej rozkoszy i wyższego standardu w hotelach, to trzeba mieć na uwadze, że tygodniowy pobyt dla czterech osób zaczyna się od 5 tys. zł - mówiła.