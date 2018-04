Festiwal Kwiatów i Sztuki „Polska wiosna”

Zakochaj się w książańskiej wiośnie! W tym roku do zamku zawita "Polska wiosna”, a wraz z nią świeże kompozycje, słowiańskie inspiracje i żywe kolory. To jubileuszowa XXX edycja festiwalu i będzie najbardziej widowiskowa!

Na Dziedzińcu Honorowym staną kilkumetrowe konstrukcje kwiatowe wykonane przez samego Macieja Krzusa, mistrza florystyki i wicemistrza Dolnego Śląska, który słynie z niebanalnej wyobraźni i zaskakującego łączenia roślin. Jest pasjonatem nowoczesnej florystyki, prostych form wpisujących się doskonale we współczesny design, co gwarantuje zachwycające dekoracje książańskiego przedzamcza.

Dolnośląskie Centrum Florystyczne – Grajewscy wytypowało do reprezentacji Zygmunta Sieradzana, który skończył szkołę florystyczną Małgorzaty Niskiej i Akademię Florystyczną Marioli Miklaszewskiej; jest uczestnikiem i laureatem wielu konkursów florystycznych w Polsce i za granicą. Drugim utalentowanym florystą będzie opisany wcześniej Maciej Krzus, który ukończył Mistrzowską Szkołę Florystyki Doroty Kwiotek, a w 2012r. uzyskał tytuł mistrza florystyki. Jest także wicemistrzem województwa dolnośląskiego i egzaminatorem Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

Nie tylko aranżacje przyprawią Was o zawrót głowy - program festiwalowy również pęka w szwach! Sceną zawładną widowiskowe "Bitwy florystyczne”, które w tym roku będą się odbywać aż trzy razy dziennie! Dwie drużyny, rywalizacja, adrenalina i różne kategorie tematyczne to nasz przepis na prawdziwe show. To Wy oklaskami wybierzecie zwycięzcę! Przygotujcie się na dużo emocji, inspiracji i dobrej zabawy!

Przewidzieliśmy również słodkie konkursy z nagrodami od mecenasa zamku - ZPC Śnieżki. Po raz pierwszy we wnętrzach zamkowych powstanie Kącik Małego Odkrywcy Tajemnic, gdzie najmłodsi przemienią się w królowe i królów, będą rozwiązywać zagadki i wysłuchiwać zaczarowanych opowieści zamkowych. Wraz z "Polską wiosną” do zamku przybędą panny w sukniach z żywych kwiatów, które w zeszłym roku podbiły serca turystów. Będziecie mogli tu również spotkać samą Księżną Daisy, Florę – strażniczkę zamku, wielkiego Fauna czy kowala zamkowego. Nie zabraknie tańców, przedstawień, kolorowych baniek mydlanych i śmiechu.

W zamku kochamy kwiaty, dlatego już po raz drugi to właśnie tu odbędą się Florystyczne Mistrzostwa Polsk i, a goście festiwalu jako jedyni będą mogli obejrzeć nagrodzone dzieła. Tegorocznym motywem ogłoszone zostało hasło "Jesteśmy częścią świata”, w ramach którego zawodnicy zmierzą się w pięciu konkurencjach: 'Azja w Zamku Książ' - duża forma / instalacja; 'Afrykańska piękność' - bukiet wiązany w ręku; Praca niespodzianka nr 1 oraz nr 2; 'Szlakiem europejskich stolic' - bukiet ślubny / dekoracja panny młodej. Zwycięzca tegorocznych Mistrzostw zmierzy się w dogrywce ze zwycięzcą II Florystycznych Mistrzostw Polski 2016, która wyłoni reprezentanta Polski na Europa Cup 2020 w Katowicach. Co za emocje!

Nie zabraknie również ogromnej dawki Orientu. W Sali Balowej przeżyjecie prawdziwą podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni. Jak co roku to właśnie w Książu odbędzie się największa w Polsce Narodowa Wystawa Bonsai, uzupełniona o ekspozycję unikalnych Zbroi Japońskich oraz Wystawą Suiseki. Będziecie mogli podziwiać miniaturowe drzewka, które specjalnie na ten czas zostaną sprowadzone do naszego kraju, odkryć piękno ukryte w kamieniach oraz docenić detale i kolorystykę samurajskich strojów.