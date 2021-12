Fischer The Curv, czyli narty dla osób poszukujących mocnych wrażeń na stoku

Rodzina nart The Curv

Jest to kolekcja dla narciarzy poszukujących mocnych wrażeń na stoku. W skład rodziny Fischer The Curv wchodzą cztery kategorie nart. Są to łatwiejsze w obsłudze modele DTI i DTX mają mniejszy promień skrętu i są węższe w talii. Wybaczają dużo więcej błędów. Nartą przejściową jest model GT, który od tego roku ma pod butem 76 mm. Jest to narta najbardziej uniwersalna z całej kolekcji i sprawdza się świetnie w każdych warunkach. Jest dość sztywna, ale również szalenie stabilna i skrętna. Najbardziej wymagający jest model The Curv – narta prawie że zawodnicza, jednak bardziej przyjazna od tych pucharowych. To dobry wybór dla najbardziej zaawansowanych fanów narciarstwa. Niektóre spośród modeli unisex, dostępne są także w drugiej wersji kolorystycznej Women Selection, która została stworzona z myślą o kobiecych gustach.