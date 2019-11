Folklor w średnim mieście

W grudniu 2019 roku w Krośnie zostanie otwarte Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Będzie ono miejscem, w którym tradycja spotka się z nowoczesnością. Odwiedzający Etnocentrum goście będą mogli poczuć klimat życia po dawnemu i doświadczyć jego uroku, biorąc udział w warsztatach, słuchając opowieści czy bawiąc się na potańcówce. Program placówki, przeznaczony i dla dużych, i dla małych, opiera się na bogactwie folkloru polskiej wsi.

W potocznym rozumieniu może się ono kojarzyć z barwnie ubranymi tancerzami zespołów pieśni i tańca czy z rubasznymi przyśpiewkami zasłyszanymi na festynie. Ambitniejsi dodadzą do tych skojarzeń jeszcze tradycyjne potrawy – i tak zamkną definicję tzw. folkloru. Nic bardziej mylnego.

Pojęcie "folklor” powstało w 1846 roku. Po raz pierwszy użył go brytyjski pisarz William Thoms; w dosłownym tłumaczeniu oznacza ono "wiedzę ludu”. Ludu, czyli obywateli mieszkających na wsi, przeważnie zajmujących się uprawą ziemi. A co mógł wiedzieć lud, skoro nawet nie chodził do szkoły? Wbrew stereotypowi przedstawiającemu wieś jako zacofaną – bardzo wiele.