Galaretowaty stwór w Bałtyku. Uwaga na spotkanie z niebezpieczną meduzą

Istnieją od kilkuset milionów lat. Te najprawdopodobniej najstarsze, galaretowate stworzenia można spotkać także w Bałtyku i Zatoce Gdańskiej. Ostatnio ławice meduz, bo o nich tu mowa, pojawiły się w okolicach Rostocku w Niemczech. Istnieje obawa, że dotrą do Polski.

W wodach Morza Bałtyckiego pływa również "zła siostra" chełbi modrej – bełtwa festonowa, z którą spotkanie nie będzie już takie miłe. To największy gatunek meduzy. Średnica ciała formy arktycznej osiąga wielkość do 12 m a czułki mogą być długie do 10 m. Przeciętnie osiąga jednak średnicę do 50 cm. I w przeciwieństwie do chełbi modrej, jej parzydełka zawierają niebezpieczny dla człowieka jad. Kontakt z bełtwą festonową jest niezwykle bolesny. Przekonali się o tym ostatniego dnia lipca turyści wypoczywający w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w okolicy plaż Heiligendamm i Graal-Müritz. Aż 90 osób potrzebowało pomocy medycznej. Jak podały niemieckie służby, prawie setka poparzonych urlopowiczów wpłynęła w ławicę groźnego typu bełtw.