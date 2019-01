Gdzie jechać w styczniu i lutym? Gdzie jest ciepło w Europie?

Styczeń i luty to dobry moment na krótkie wakacje - jest poza sezonem, a więc nie tylko taniej, ale i mniej tłoczno. Wyjazd w tych miesiącach to również dobry pomysł na ucieczkę od jesiennej chandry i brzydkiej pogody. Sprawdź, dokąd możesz pojechać w listopadzie, by cieszyć się słońcem i wysokimi temperaturami.

Jednym z polecanych kierunków w styczniu i lutym jest Fuerteventura

Rodos w styczniu i lutym – pogoda i atrakcje

Sezon plażowy na Rodos trwa mniej więcej od czerwca do września. Od połowy października do listopada temperatura w ciągu dnia wynosi ok. 20-25 stopni. Zimą, od grudnia do lutego średnio wynosi ok. 17 stopni, choć może dochodzić nawet do ponad 20 stopni w słońcu, noce są chłodniejsze (ok. 8-10 oC), zdarzają się też opady deszczu. Jednak pogoda jest bardzo przyjemna i idealna na długie spacery oraz wycieczki krajoznawcze. W szczególności warto odwiedzić:

• miasto Rodos z Portem Mandraki, ruinami hellenistycznego akropolu, Pałacem Wielkich Mistrzów oraz Placem Hipokratesa ze słynną fontanną. Znajduje się tu także malowniczy port, którego niegdyś strzegł słynny kolos Rodyjski – jeden z siedmiu cudów świata. Miasto zostało założone w 408 r p.n.e w czasach greckich, ale w swojej historii było zajmowane przez Cesarstwo Rzymskie, Bizantyńskie, Arabów, Turków, zakon joannitów oraz Włochów. Wszystkie te wpływy można odnaleźć w Rodos, a średniowieczna starówka wpisana jest na listę UNESCO;

• miasteczko Lindos, pięknie położona miejscowość na wyspie. Wąskie brukowane uliczki oraz białe domy kapitańskie ze zdobionymi oknami i drzwiami sprawiają, że ma niezwykły klimat. Ponadto na tutejszym wzgórzu mieszczą się antyczne ruiny akropolu, w tym doryckiej świątyni Ateny. Ze wzniesienia roztacza się przepiękny widok na Zatokę św. Pawła;

• wioskę Monolithos, która mieści się w mniej turystycznej części wyspy. Znajdują się tu ruiny zamku wybudowanego niegdyś przez Joannitów. Po wejściu na wzgórze można podziwiać przepiękne widoki na wschodnie wybrzeże oraz pobliską wyspę Chalki. Okolica słynie z produkcji pysznego miodu i przypraw, w które warto zaopatrzyć się u tamtejszych handlarzy;

• wzgórze Filerimos oddalone zaledwie o 10 km od miasta Rodos. Znajdują się na nim ruiny świątyni Ateny i Zeusa z III w p.n.e., warto tu zobaczyć także klasztor i dorycką fontannę. Na wzgórzu można podziwiać pawie - te piękne ptaki zamieszkują jego tereny i swobodnie spacerują po okolicy;

• górską wioskę Embonas, będącą głównym ośrodkiem winiarstwa na wyspie. Wśród lokalnych producentów warto spróbować trunków Kounakis, Alexandris, Merkouris;

• górę Tsambika, która położona jest nad przepiękną piaszczystą plażą. Roztaczają się z niej cudowne widoki. Na szczycie mieści się mały kościółek Matki Boskiej z Tsambiki, patronki kobiet bezskutecznie starających się o dziecko, do którego pielgrzymują wierni.

Z Rodos blisko jest także na inne okoliczne wyspy. Warto wybrać się w rejs statkiem na wyspę Chalki lub Symi, słynącą z poławiaczy gąbek i krystalicznie czystej wody.

Rodos w styczniu i w lutym

Cypr w styczniu i lutym – pogoda i atrakcje

Zimą na Cyprze zaczyna się robić chłodniej, nie ma więc mowy o leniwym plażowaniu. Klimat sprzyja głównie aktywnemu wypoczynkowi i zwiedzaniu. Słońce świeci przez około 5-6 godzin dziennie, a średnia temperatura powietrza w ciągu dnia nie spada poniżej 16 stopni. W nocy może wynosić ok. 6-9 st. C.

Na Cyprze warto odwiedzić:

• Starożytny Kurion – przepiękne antyczne ruiny, które prawdopodobnie pochodzą sprzed 2000 r p.n.e., oraz leżące nieopodal niego muzeum archeologiczne we wsi Episkopi;

• Świątynię Apolla niedaleko Kurionu – sanktuarium mieści się w tym samym rejonie, co ruiny (jest oddalone od niego o 2 km);

• Fort w Larnace, w którym znajduje się muzeum z zabytkami z epoki starożytnej oraz siedemnastowieczny akwedukt;

• Grobowce królewskie obok Pafos, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Starożytna nekropolia pochodzi sprzed 2400 r p.n.e. i liczy 100 grobowców, w których niegdyś byli chowani arystokraci, namiestnicy i osoby zamożne;

• Wrak statku Edro III niedaleko Pafos, frachtowca, który w 2011 roku rozbił się o skały Cypru i po dziś dzień znajduje się na wybrzeżu zatoki Coral Bay. Trudno go znaleźć, gdyż droga do niego nie jest w żaden sposób oznakowana, jest on jednak nie lada gratką dla miłośników urban exploration;

• Zamek w Kyrenii, który jest jednym z najlepiej zachowanych zamków na Cyprze. Znajduje się w nim muzeum archeologiczne, w którym można zobaczyć m.in. kadłub statku, który zatonął u wybrzeży Kyrenii w IV p n. e. (i jest jedyną ocalałą jednostką pływającą z czasów Aleksandra Macedońskiego).

Warto wiedzieć, że choć większość atrakcji turystycznych na Cyprze działa poza sezonem tak samo jak w sezonie, to niektóre restauracje i sklepy mogą być zamknięte.

Cypr w styczniu i w lutym

Fuerteventura w styczniu i lutym – pogoda i atrakcje

Fuerteventura jest jedną z najcieplejszych wysp archipelagu Kanaryjskiego. W styczniu i lutym słońce świeci tu 7 godzin w ciągu dnia, a średnia temperatura wynosi ok. 20-23oC. To idealne miejsce na spędzenie wakacji poza sezonem dla miłośników pływania na desce. Surfowanie i kitesurfing po krystalicznie czystych wodach tutejszych wybrzeży są możliwe zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Na wyspie znajduje się też dużo szkół dla osób chcących dopiero rozpocząć przygodę ze sportami wodnymi. Nie trzeba mieć własnego sprzętu – liczne wypożyczalnie oferują duży wybór akcesoriów.

Poza sezonem można również wybrać się do Parku Narodowego Parque Natural Corralejo, gdzie znajdują się największe wydmy na Wyspach Kanaryjskich. Ciągną się one przez blisko 2600 hektarów. Zachwycają niezwykłym kolorem piasku, który jest ciemny i wulkaniczny, ładnie kontrastujący z białymi plażami skąpanymi w oceanie. Co ciekawe, poza białymi i czarnymi plażami, na Fuerteventurze można również zobaczyć wybrzeże z czerwonym piaskiem w malowniczej zatoczce Cala de Tacoron.

Fuertaventura w styczniu i lutym

Madera w styczniu i lutym – pogoda i atrakcje

Późna jesień i zima na Maderze przypomina polską ciepłą wiosnę. Temperatury zazwyczaj wahają się od 15 do 20oC. Można jednak doświadczyć jeszcze cieplejszych dni, szczególnie gdy zwiedza się południową część wyspy i jej stolicę Funchal. Na Maderze pada tylko około 7 dni w miesiącu, ale głównie wieczorem i nocą. Słońce świeci ok. 5-6 godzin dziennie. Pogoda jest więc całkiem dobra na zwiedzanie i piesze wycieczki, szczególnie że Madera słynie ze swoich szlaków:

• wzdłuż lewad – lewady to sieć kanałów irygacyjnych, obok których znajdują się malownicze ścieżki. Szum płynącej w kanałkach wody uspokaja, a otaczające trasę drzewa wawrzynowe zapewniają przyjemny cień i niepowtarzalny nastrój, dzięki czemu spaceruje się bardzo przyjemnie. Wycieczkę szlakiem lewad warto rozpocząć od prostej trasy do wodospadu Risco (dystans 1,2 km). Bardziej wymagające osoby docenią jednak nieco trudniejszy szlak 25 źródeł (ok. 2,5 km). Warto udać się też trasą Lewada do Furado wzdłuż najstarszych kanałów, gdzie przechodzi się przez wykute w skale tunele;

• przez przylądek św. Wawrzyńca – obszar stworzony przez wybuchy wulkaniczne, który należy do parku narodowego. Ciągnie się on przez 8 km (licząc drogę powrotną), ale nie jest bardzo trudny. Można go przejść razem z dziećmi i pokazać im niezwykłe widoki na ocean, strome klify i monumentalne wielobarwne skały;

• na najwyższy szczyt Madery Pico Ruivo (1 861 m n.p.m.) – wymagająca trasa PR1 Vereda Ariero pełna jest przełęczy, a nawet przejść tunelami. Pokonuje się ją około 4 godziny (nie licząc powrotu). Jest polecana osobom lubiącym wymagające szlaki. Ci, którzy obawiają się, że nie podołają wyzwaniu, mogą skorzystać ze znacznie prostszego podejścia PR1.2 Verda do Pico Ruvio. Ma ono zaledwie 3 km długości i poza końcowym odcinkiem (podejściem od schroniska na szczyt) jest bardzo prosta.

Poza aktywnym wypoczynkiem, jesienna Madera ma do zaoferowania także niezwykły klimat swoich miasteczek:

• Funchal – stolica nazywana także Małą Lisboną, z pięknym Starym Miastem i klimatyczną, wypełnioną restauracjami uliczką Rua de Santa Maria (gdzie na drzwiach kamienic namalowane są prawdziwe arcydzieła), muzeum wina, ogrodem tropikalnym, targiem Mercado dos Lavradores i kolejką górską, która pozwala wjechać na pobliskie wzgórze Monte;

• Santana – miejscowość, w której można zobaczyć tradycyjne, kolorowe domki pokryte strzechą;

• Camara de Lobos – miasteczko z piękną zatoką, pełną łodzi rybackich, i wzgórzem Pico da Torre będącym wspaniałym punktem widokowym na okolicę;

• Santa Cruz – słynie ze swojej promenady, ciągnącej się wzdłuż kamienistego wybrzeża. Mieści się tu także targ z lokalnymi produktami;

• Sao Vincente – można tu zobaczyć niezwykłe jaskinie wulkaniczne z krystalicznie czystymi podziemnymi jeziorami i odwiedzić Centrum Wulkanologiczne.

Madera w styczniu i lutym

Artykuł sponsorowany powstał we współpracy z vivus.pl – serwisem oferującym pożyczki online.

