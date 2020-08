Gigantyczna eksplozja w Bejrucie. Jak można pomóc?

Eksplozja w porcie w Bejrucie o godz. 18 (a polskiego czasu - 17) we wtorek 4 sierpnia wyglądała jak wybuch bomby atomowej. Przeszywający błysk i śmiercionośna fala uderzeniowa niszcząca wszystko, co napotkała na drodze, spowodowała spustoszenia, jakie nie były udziałem mieszkańców tych dzielnic podczas żadnej z ostatnich wojen.

Wieżowce runęły, zgliszcza przypominają raczej zrównane z ziemią syryjskie Aleppo, a nie nowoczesne, tętniące życiem miasto. Miasto - które nigdy się nie poddaje, jak śpiewała o Bejrucie legendarna pieśniarka Fairuz - pogrążone jest w żałobie. Co najmniej 100 osób zginęło, jest 4 tys. są ranne (choć lokalne media szacują, że nawet 10 tys.), a pewnie ofiar i poszkodowanych będzie znacznie więcej.

W Libanie PCPM realizuje bardzo wiele projektów, głównie skupiających się na pomocy dla uchodźców syryjskich (a kraj ten przyjął ich ponad milion, co stanowi ok. 1/5 jego populacji). Z drugiej strony, polska fundacja od 2016 r. w ubogich dzielnicach Bejrutu współpracuje z lokalnymi władzami, wzmacniając tkankę miejską. Ma nawet w Bejrucie swoją siedzibę - ok. 6 km od epicentrum wybuchu - i na początku pracownicy obawiali się, że eksplozja mogła ją zniszczyć, jednak na szczęście fala uderzeniowa nie rozeszła się jednolicie i okazało się, że biuro w większości ocalało.