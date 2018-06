Gigantyczny Księżyc. Uwieczniono go na Teneryfie

Ogromny Księżyc rodem z filmów fantasy – można go zobaczyć na nagraniu opublikowanym przez NASA. Niecodzienne zjawisko sfilmowano na hiszpańskiej wyspie położonej na Oceanie Atlantyckim.

NASA tłumaczy, dlaczego Księżyc na filmie jest tak wielki

To za sprawą teleobiektywu. Jest to rodzaj wąskokątnego obiektywu fotograficznego, w którym odległość ogniskowa jest dużo większa niż długość jego obudowy. Tego typu sprzęt umożliwia uzyskanie niesamowitych efektów, nawet z dużych odległości. Lopez nagrywając Księżyc znajdował się ok. 16 km od stożka wulkanu Tede.