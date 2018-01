Gubałówka z nowymi atrakcjami dla narciarzy. Jest czym się chwalić!

W tym sezonie zimowym na narciarzy i snowboardzistów Polskie Koleje Linowe przygotowały zupełnie nową odsłonę Gubałówki. Szczególnie zadowoleni będą średniozaawansowani narciarze oraz ci, którzy pragną szkolić umiejętności pod okiem mistrzów. Dla dzieci z powiatu tatrzańskiego i zakopiańskich klubów sportowych przygotowano także specjalne zniżki na skipassy.

– Zależy nam na rozwijaniu narciarstwa na Gubałówce. W tym roku zdecydowaliśmy by udostępnić górną polanę Gubałówki jak najszerszej grupie narciarzy i snowboardzistów. Już teraz mogą oni korzystać z trasy slalomowej, a wkrótce również ze ski crossu i Fun Parku. W porównaniu do snowparku z poprzedniego roku, ten będzie o wiele łatwiejszy - korzystać z niego będą mogli również początkujący narciarze – mówi Łukasz Chmielowski z Polskich Kolei Linowych.

Zniżki na skipassy dla dzieci z regionu i zakopiańskich klubów sportowych

Gdzie kiedy i za ile na narty?

Treningi pod okiem mistrzów

– Ostatnio trenowaliśmy nawet kadrę juniorów Islandii. Gubałówka jest idealnym miejscem do poprawiania umiejętności narciarskich, nie tylko w slalomie i gigancie. Ogólnodostępna trasa slalomu pozwala na podjęcie pierwszych prób jazdy na bramkach, jak również doskonalenie techniki i szybkości na każdym poziomie. Z kolei, planowany ski-cross to tor zjazdowy z kombinacją, zakrętów, muld i skoczni. To doskonałe narzędzie do treningu wszechstronności i dobrej zabawy na nartach. Warunki są wymagające, ale trasy są profesjonalnie przygotowane i zabezpieczone. Dodatkowo, zawodnicy przez cały czas trwania szkolenia mają bezpośredni kontakt z trenerem – mówi Małgorzata Tlałka-Długosz, prowadząca szkółkę narciarską.