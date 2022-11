Gwiazdozbiór atrakcji. Ruszamy śladami Mikołaja Kopernika

Kopernik związany był m.in. z zamkami w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim. Ostatnie lata swego życia spędził zaś we Fromborku, gdzie został pochowany. Dowiedz się, czym zajmował się we wszystkich tych miejscach i wyrusz śladami Mikołaja Kopernika. To będzie podróż pełna niezapomnianych wrażeń.