"Halo Polacy". Arabski Nowy Jork. "Jest drogo, ale za to życie jest łatwiejsze"

Arabowie uwielbiają wszystko, co jest „naj” – najnowsze, największe, najszybsze. A przy tym dla wielu i najdroższe. Jak to jest w Dubaju? Europejczycy zarabiaj tam nawet ponad 30 tys. zł miesięcznie. Pytanie tylko, ile z tego zostaje im w kieszeni, a ile muszą wydać tam na godne życie. – Za mieszkanie w śródmieściu, z widokiem na Burdż Chalifa, z jedną sypialnią trzeba zapłacić ok. 8 tys. zł. Takie z dwoma sypialniami będzie kosztowało już ponad 10 tys. – mówi w programie "Halo Polacy" Karolina Sankiewicz, Polka, która już od ponad 11 lat mieszka w Dubaju. Nikogo zatem nie dziwi, że na własne sprawunki Polka miesięcznie wydaje również ok. 10 tys. zł. W rozmowie z Moniką Sikorską zdradza, na co jeszcze wydaje pieniądze i co w Dubaju jest absurdalnie drogie. W innych odcinkach tego programu Polka opowiada także o tym, jacy są Arabowie i na czym właściwie polega fenomen jej popularności w sieci. Znajdziesz je w naszym serwisie.