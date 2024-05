"Halo Polacy". Cały świat zakochuje się w tym miejscu. "To jest kwintesencja Hiszpanii"

Malaga została w 2023 r. uznana przez magazyn Forbes za najlepsze miejsce do życia dla ekspatów. – Miasta tętnią tutaj życiem cały rok. Nie ma takich momentów, jak w wakacyjnych kurortach w niektórych krajach, że poza sezonem są całkiem opustoszałe. I to jest fantastyczne. Nasi klienci są zaskoczeni tym, że naprawdę jest tak, jak im opowiadamy – mówią w programie "Halo Polacy" Renata i Ryszard Lorens, którzy zajmują się sprzedażą nieruchomości w Hiszpanii. W rozmowie z Moniką Sikorską wyjaśniają, co sprawia, że ten region Hiszpanii jest tak chętnie wybierany przez obcokrajowców jako miejsce do życia. W innych odcinkach tego programu państwo Lorens mówią także, ile trzeba przeznaczyć na zakup nieruchomości w Hiszpanii oraz ile kosztuje życie w luksusowym kurorcie. Znajdziesz je w naszym serwisie.