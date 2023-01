"Halo Polacy". Ceny w USA. Jak zaoszczędzić na podróży, a na co odłożyć więcej?

Turystyczna wyprawa do Stanów Zjednoczonych nigdy nie należała do najtańszych. Zdecydowana część planowanego budżetu pokryje koszty biletów lotniczych. A na miejscu? Istnieje mnóstwo trików na znalezienie tanich rozwiązań podróżniczych. - Internet jest uniwersalnym narzędziem, które pomaga znaleźć wiele różnych sposobów, ale lepiej się do takiej podróży przygotować. Raczej nie nastawiać się na "spontan" – mówi w programie "Halo Polacy" Magda Żelazowska, autorka książki "Americana. To, co najlepsze w USA". - Podróż do Stanów Zjednoczonych to podróż marzeń, więc warto na nią po prostu odłożyć. Magda zdradza też, za co w USA płaci się najwięcej, a co jest tańsze niż w Polsce. W innych odcinkach tego program opowiada także o tym, jak wygląda życie Polonii w USA oraz z jakimi problemami społecznymi mierzą się Amerykanie. Znajdziesz je w naszym serwisie.