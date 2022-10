"Halo Polacy". Chorwację odwiedzają kilka razy w roku. "Bardzo prosto się zakochać"

Często mówi się o tym, że Polacy kochają Chorwację. I nie będzie nadużyciem, jeśli powiemy, że spora w tym zasługa Wojtka i Agnieszki, którzy od 10 lat z wielką pasją pokazują, jak wygląda ten kraj. Autorzy bloga CroLove w programie "Halo Polacy" opowiedzieli m.in.: o tym, czego jeszcze w Chorwacji nie widzieli i co zawsze przywożą do Polski. - Im więcej czasu tam spędzamy, tym większą mamy świadomość, że zobaczyliśmy niewiele - mówił Wojtek w rozmowie z Moniką Sikorską. - Rozpoczęliśmy rozdział wyspowy - dodała Agnieszka, która przyznała, że będą mieli, co robić, bo wysp w tym kraju jest ponad 1000. W pozostałych częściach tej rozmowy blogerzy opowiadają m.in. o śladach polskości w Chorwacji. Znajdziesz je w naszym serwisie.

