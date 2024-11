"Halo Polacy". Co różni Polskę i USA? "To dwie różne planety"

Jak żyje się dziś w Stanach Zjednoczonych? Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Kraj ten jest bowiem ogromny i charakteryzuje się sporą różnorodnością. - Trudno mówić o USA jako całości, bo mamy tutaj 50 różnych stanów i każdy z nich ma odrębną tożsamość, zarówno kulturową, jak i polityczną. Dlatego ciężko mówić "u nas w Stanach to lub tamto". Ja mogę wypowiadać jedynie na temat stanu Minnesota lub szerzej pojętego "Mid Westu", czyli kilku stanów, które znajdują się na północno zachodnim obszarze Stanów Zjednoczonych – mówi w programie "Halo Polacy" Magdalena Campion, prowadząca konto na Instagramie Magda in Minnesota. W rozmowie z Moniką Sikorską wyjaśnia, co to znaczy, że Polska i USA to dwie różne planety, na czym polega amerykańska wolność i co podoba się jej córce, kiedy odwiedza swój rodzinny kraj. W innych odcinkach Magda opowiada także o amerykańskiej kulturze i o tym, skąd biorą się stereotypy na temat Amerykanów. Znajdziesz je w naszym serwisie.