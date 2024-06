„Halo Polacy”. Czesi pokochali nasz kraj. „Bałtyk zdecydowanie wygrywa”

Wakacje nad polskim morzem są atrakcją nie tylko dla Polaków. Bałtyk przypadł bowiem do gustu również Czechom. Nasi sąsiedzi już od kilku lat coraz chętniej wypoczywają na polskim wybrzeżu. – Czesi faktycznie Polskę dostrzegli niedawno. Ze względu na ogólny wzrost cen żywności w Czechach, bardzo wielu ludzi odczuło to dotkliwie w portfelach. Ludzie, którzy mieszkali przy granicy, zaczęli jeździć na zakupy do Polski, a przy okazji odkrywać nasz kraj turystycznie – mówi w programie „Halo Polacy” Marta Pasińska, autorka bloga Dziewczyna z czerwoną walizką. W innych odcinkach tego programu Marta opowiada także nieporozumieniach językowych pomiędzy Polakami a Czechami, o tym, jak nasi sąsiedzi spędzają wolny czas oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy alkohol stanowi tam temat tabu. Znajdziesz je w naszym cyklu "Halo Polacy".