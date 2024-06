"Halo Polacy". Czesi też lubią teorie spiskowe. "Niektórzy wierzą, że wojny w Ukrainie nie ma"

Teorie spiskowe zrzeszają coraz więcej wyznawców na całym świecie. Niektórzy wierzą w to, że światem rządzą reptylianie, inni sugerują, że Ziemia jest płaska, a jeszcze inni wyznają pogląd, że maszty 5G mają służyć kontrolowaniu ludzkich umysłów. Zapytaliśmy Polkę, mieszkającą w Czechach, które teorie spiskowe przemawiają do mieszkańców tego kraju. Okazuje się, że są tam osoby, które nie wierzą w wojnę w Ukrainie. - Państwo czeskie bardzo wsparło Ukrainę, ale rząd to rząd, a ludzie to ludzie i nie wszyscy podzielali aż tak bardzo entuzjastycznie to wsparcie. Myślę, że w Polsce to wsparcie społeczne było większe – mówi w programie "Halo Polacy" Marta Pasińska, autorka bloga Dziewczyna z czerwoną walizką. W innych odcinkach tego programu Marta opowiada także o tym, jak Czesi spędzają wolny czas, dlaczego kultura picia piwa jest w tym kraju tak popularna oraz co przyciąga Czechów do Polski. Znajdziesz je w naszym serwisie.