"Halo Polacy". Dom w Hiszpanii kupisz bez gotówki. "Tu jest inna filozofia"

Dom na południu Europy to marzenie wielu Polaków. Pomysł na kupno zagranicznej nieruchomości rodzi jednak wiele pytań. Jak? Za ile? I czy to aby na pewno bezpieczne? Państwo Renata i Ryszard Lorens, którzy zajmują się sprzedażą nieruchomości w Hiszpanii, wyjaśniają w programie "Halo Polacy", jak najlepiej zainwestować w dom lub apartament w hiszpańskiej Andaluzji. – Większość klientów, którzy tutaj przyjeżdżają, liczy na transakcję gotówkową, po czym wyjeżdża z kredytem, ponieważ w Hiszpanii jest to bardzo proste – wyjaśniają w rozmowie z Moniką Sikorską. W dalszej części rozmowy zdradzają także, na czym polega hiszpańskie prawo ocupas i czy stanowi ono zagrożenie dla zagranicznych inwestorów. W innych odcinkach tego programu państwo Lorens mówią także, ile trzeba przeznaczyć na zakup nieruchomości w Hiszpanii oraz dlaczego warto ulokować swoje oszczędności właśnie tam. Znajdziesz je w naszym serwisie.