"Halo Polacy". Hit za czasów PRL. "Szalenie popularne do dziś"

W latach 70. i 80. Polacy uwielbiali spędzać urlop nad Balatonem. Węgierskie jezioro przyciągało wówczas tłumy turystów zarówno z kraju, jak i zagranicy. A jak jest dziś? Balaton nadal cieszy się popularnością i nie może narzekać na brak odwiedzin. - Jezioro jest szalenie popularne do dzisiaj. Konkuruje troszeczkę z Chorwacją od kiedy zbudowano autostradę do Adriatyku. Ludzie sobie kalkulują, czy warto wydać trochę więcej, ale za to być nad prawdziwym morzem, czy raczej zostać nad jeziorem, gdzie będzie zdecydowanie taniej -mówi w programie "Halo Polacy", mieszkający w Budapeszcie autor bloga Jeż Węgierski. W innych odcinkach Polak opowiada także o kuchni węgierskiej, relacjach polsko-węgierskich czy tym, jaki Węgrzy mają stosunek do wojny w Ukrainie. Znajdziesz je w naszym serwisie.