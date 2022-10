"Halo Polacy". Jak wygląda życie na Malcie? "Najtrudniejsze było pierwsze lato"

Ile jest Polski za granicą i jak wygląda świat widziany oczami Polaków? W programie "Halo Polacy" Monika Sikorska, dziennikarka Wirtualnej Polski, rozmawia o podróżach i życiu na obczyźnie. Niektóre pytania nie są łatwe, a odpowiedzi mogą zadziwić. Jej gośćmi są Karolina i Piotrek, prowadzący bloga Rude i Czarne. Polacy już od kilku lat mieszkają na Malcie, a w rozmowie z Moniką opowiadają m.in. jak żyje im się w tym wyspiarskim kraju. I choć uwielbiają swoją rajską codzienność, to nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czy zostaliby na Malcie na zawsze. – To jest strasznie ciężkie pytanie. Często pytają nas o to nawet osoby, które rozważają przeprowadzkę na Maltę – mówią. W innych odcinkach tego programu Karolina i Piotrek opowiadają także o swoim ślubie na Malcie, o tym, jak wygląda lokalna kuchnia, jacy są Maltańczycy, czym jest farmhouse, gdzie na Malcie są najlepsze plaże oraz czego nie wiedzą turyści. Znajdziesz je w naszym serwisie.