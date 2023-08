"Halo Polacy". Jak wygląda życie w Seulu? "Mieszka tu połowa całej populacji Korei"

W Seulu oraz na jego obrzeżach mieszka blisko 25 mln ludzi. To niemal 3/4 całej populacji Polski. - Ludzi jest tak dużo, że czasem ciężko jest wyjść. Wszędzie trzeba się wciskać. Jak już się uda wejść w godzinach szczytu do metra, to tam się stoi ściśniętym jak sardynka w puszce – mówi w programie "Halo Polacy" Przemek Krompiec, który w stolicy Korei Południowej mieszka już od 15 lat. Ale czy życie w tak zatłoczonej aglomeracji to wyłącznie minusy? Niektóre rozwiązania infrastrukturalne mogą zdumiewać. W Polsce możemy o nich co najwyżej pomarzyć. W innych odcinkach tego programu Przemek opowiada również o różnicach kulturowych, z którymi musiał się zmierzyć, ile kosztuje życie w Korei oraz jak to się stało, że zamieszkał w Seulu. Znajdziesz je w naszym serwisie.