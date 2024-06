"Halo Polacy". Jak żyje się kobietom w Czechach? Nie tak lekko, jak nam się wydaje.

Legalna aborcja w Czechach to rzecz szalenie ważna. Ale czy prawo decydowania o ciąży sprawia, że kobietom w tym kraju żyje się lepiej? Okazuje się, że oczekiwania społeczeństwa wobec kobiet w Czechach są znacznie większe, niż mogłoby się nam wydawać. Mniejsza jest też ich reprezentacja w przestrzeni publicznej. – W Czechach nie było nigdy np. kobiety premierki, a w Polsce, o dziwo, która jest niby tak patriarchalna, jednak były – mówi w programie "Halo Polacy" Marta Pasińska, autorka bloga Dziewczyna z czerwoną walizką. W innych odcinkach tego programu Marta opowiada także o tym, jak Czesi spędzają wolny czas, dlaczego kultura picia piwa jest w tym kraju tak popularna oraz co przyciąga Czechów do Polski. Znajdziesz je w naszym serwisie.