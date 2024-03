"Halo Polacy". Jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. "Totalnie zmienia percepcję"

Afryka bez wątpienia powinna znaleźć się na liście "must see" każdego podróżnika. Ci, którzy noszą się z zamiarem odwiedzenia tego kontynentu, powinni rozważyć wizytę w Republice Południowej Afryki. Dlaczego? Na to i inne pytania w programie "Halo Polacy" odpowiada Magdalena Osiejewicz, Polka mieszkająca w RPA. - Bardzo dużo rzeczy i doświadczeń jest skoncentrowanych w jednym kraju i wydaje mi się, że to dlatego RPA uznawana jest za jeden z najciekawszych kierunków na świecie – mówi Magda w rozmowie z Moniką Sikorską. Polka zdradza także, gdzie warto wybrać się na safari i dlaczego jest to doskonały kierunek dla fanów wina. W innych odcinkach tego programu Magda zdradza także, jak żyje się w kraju, który uchodzi za niebezpieczny oraz dlaczego może to być dobre miejsce dla cyfrowych nomadów. Znajdziesz je w naszym serwisie.