"Halo Polacy". Jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. "Błękit jak na Malediwach"

Chorwacja od lat jest jednym z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Jednym z regionów, który przyciąga najbardziej jest Żupania Zadarska. Składa się na nią ponad 300 wysp. To miejsce upodobali sobie nie tylko spragnieni słońca i wody turyści, ale i fani żeglarstwa. A co najważniejsze, już od kilku lat do Zadaru można dolecieć za niewielkie pieniądze. - Zadar jest ostatnio coraz bardziej popularny wśród Polaków m.in. przez to, że ruszyły tam tanie linie lotnicze. Już od dwóch, trzech lat można dostać się tam za bardzo małe pieniądze. To znacznie ułatwia podróżowanie. Nawet jeśli nie na wakacje, to chociaż na kilkudniowy city break, żeby przewietrzyć głowę - mówi w programie "Halo Polacy" Agnieszka Grudziąż, autorka bloga cromania.pl. Żupania Zadarska kusi zarówno błękitem wód, jak i zielenią parków krajobrazowych i narodowych. W innych odcinkach tego programu Agnieszka zdradza, czym jeszcze kusi ta część Chorwacji. Znajdziesz je w naszym serwisie.