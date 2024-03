"Halo Polacy". Jej filmiki podbijają sieć. "Uznałam, że muszę to zrobić po swojemu"

Polka zyskała wielką popularność dzięki nietypowej pasji. W Dubaju uprawia wakesurfing, czyli surfowanie na fali za łodzią motorową. W jej wykonaniu sport ten wzbogacony jest dodatkowo nutą artystycznej finezji. Co to oznacza w praktyce? Pływa na desce w obcasach, z laptopem, z drinkiem czy prasując ubrania. Niektórzy myślą, że to fejk. – Przez pięć lat mieszkałam na Hawajach i tam się nauczyłam surfować. Tam też zrodziła się moja pasja do wody. Gdy przyjechałam do Dubaju, odkryłam wakesurfing. Pomyślałam, że to musi być superzabawa – mówi w programie "Halo Polacy" Karolina Sankiewicz, Polka, która mieszka w Dubaju. W innych odcinkach tego programu Karolina opowiada również o tym, jak żyje jej się w ZEA i jak wygląda współpraca z Arabami. Znajdziesz je w naszym serwisie.