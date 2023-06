"Halo Polacy". Księżycowa wyspa - jedyna taka w archipelagu

Archipelag chorwacki jest najliczebniejszym zespołem wysp na Morzu Adriatyckim. O tym, która z kilkuset wysp i wysepek jest najpiękniejsze opowiadają nam goście programu "Halo Polacy" - Iza i Igor - autorzy bloga "Prawdziwa Chorwacja". - Gdy wjeżdżasz na wyspę Pag, to pozostajesz bez żadnego słowa - tak Iza wspomina swoje pierwsze wrażenia po przybyciu na najpiękniejszą, jej zdaniem, z wysp chorwackich. - To jest wyspa księżycowa. Jej krajobraz bardzo różni się od wszystkich innych. Igor zdradza także, gdzie w Chorwacji można zobaczyć najpiękniejszy na świecie zachód słońca. Para, która na co dzień mieszka na Bałkanach, opowiada także o chorwackich górach oraz o wspaniałej lokalnej kuchni. Więcej na ten i inne tematy dowiecie się z innych odcinków naszego cyklu "Halo Polacy"