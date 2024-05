„Halo Polacy”. Luksusowy kurort w Europie. „Koszty życia nie są wyższe niż w Polsce”

Hiszpańska Marbella uchodzi za jeden z najbardziej luksusowych kurortów nadmorskich na świecie. Zapytaliśmy mieszkających tam Polaków, czy życie w tak ekskluzywnym miejscu jest równie kosztowne, jak się wydaje. Odpowiedź może zaskoczyć wielu. – W porównaniu ze stolicą i wieloma dużymi polskimi miastami, życie w Hiszpanii jest zdecydowanie tańsze. Mowa o zakupach spożywczych, wyjściu do restauracji itp., o normalnym, codziennym funkcjonowaniu – mówią w programie „Halo Polacy” Renata i Ryszard Lorens, którzy zajmują się sprzedażą nieruchomości w Andaluzji. W rozmowie z Moniką Sikorską wyjaśniają, dlaczego tak wielu Polaków decyduje się na to, by tam zamieszkać. W innych odcinkach tego programu państwo Lorens wyjaśniają także, ile trzeba wydać na nieruchomość w Hiszpanii oraz jak kupić dom bez gotówki. Znajdziesz je w naszym serwisie.

