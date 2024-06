"Halo Polacy". Marta żyje w Czechach. "Jak w Polsce w latach 90."

Geograficznie Czechom niewątpliwie bliżej na Zachód niż nam. Nie oznacza to jednak, że w pełni identyfikują się oni z zachodnią myślą. I choć Czesi uchodzą za naród tolerancyjny i otwarty na nowe idee, to na swój sposób są również konserwatywni. - Te tematy, które w Polsce są wyznacznikiem jakiegoś światopoglądu, w Czechach nie są. Czesi są według mnie bardziej konserwatywni niż Polacy i to prawdopodobnie jest dość szokujące – mówi w programie "Halo Polacy" Marta Pasińska, autorka bloga o Czechach Dziewczyna z czerwoną walizką. W rozmowie z Moniką Sikorską wyjaśnia w czym, jej zdaniem, przejawia się czeski konserwatyzm. W innych odcinkach tego programu Marta m.in. wyjaśnia również, co najbardziej dziwi ją w kulturze naszych sąsiadów i dlaczego kultura picia piwa jest w tym kraju tak popularna. Znajdziesz je w naszym serwisie.