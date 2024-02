"Halo Polacy". Mieszka w Dubaju od 11 lat. Zdradza, czy miała seksoferty pracy

Dubaj to prawdziwa enklawa luksusu i nowoczesności. To również kraina marzeń dla tych, którzy śnią o bogactwie. Jak wygląda życie w mieście nazywanym drugim Nowym Jorkiem? Karolina Sankiewicz opowiada w programie "Halo Polacy" o bliskiej współpracy z Emiratczykami. Jako kobieta nie czuje się dyskryminowana. Wręcz przeciwnie, jest skupiona na biznesie i uważa, że Dubaj to miejsce wielu możliwości. Zapytaliśmy ją także, czy zdarzyło jej się dostać nietypową ofertę pracy. – Tu są pieniądze. Jest bardzo dużo bogatych ludzi, więc na pewno zdarzają się takie propozycje – mówi w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu Karolina opowiada o tym, jak wygląda dubajska codzienność i na czym polega fenomen jej aktywności w sieci. Znajdziesz je w naszym serwisie.