"Halo Polacy". Mieszka w Korei Południowej od 15 lat. "Tutaj to ja jestem kurą domową"

Dla miłośników kuchni orientalnej, życie w Korei Południowej to spełnienie kulinarnych marzeń. Co jednak, jeśli zatęsknisz za polskimi smakami? Przygotowanie większości dań może być problematyczne z powodu braku dostępności potrzebnych składników. - Robiliśmy z moją mamą np. kutię białą. Ale bez maku, bo mak w Korei to jest narkotyk i jego posiadanie jest nielegalne. Także broń boże, nie przywoźcie tutaj maku, bo będziecie na czarnej liście i będzie was policja gonić – mówi w programie "Halo Polacy" Przemysław Krompiec, który w Korei Południowej mieszka już od 15 lat. W rozmowie z Moniką Sikorską zdradza, czego mu tam najbardziej brakuje. W innych odcinkach tego programu Przemek wyjaśnia także, ile kosztuje życie w Seulu, które koreańskie zwyczaje mogą się nam wydać najdziwniejsze oraz jak to się stało, że zamieszkał w Korei. Znajdziesz je w naszym serwisie.