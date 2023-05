"Halo Polacy". Mieszka w kraju uchodzącym za niebezpieczny. "Brak komfortu psychicznego"

Magda Bembenek od kilku lat mieszka w Meksyku i jak przyznaje, można tam spędzić całe życie i nie dać rady zwiedzić wszystkich zakątków tego kraju. Polka dodaje, że nie jest nadużyciem twierdzenie, iż Meksyk to niebezpieczny kraj. - To na pewno nie jest ten sam poziom bezpieczeństwa, co w Polsce czy Europie - opowiada w rozmowie z Moniką Sikorską. - Nigdy to nie będzie taki komfort psychiczny, jaki miałam w Polsce, ale jednak życie toczy się dalej. Magda dodaje, że gangi mają porachunki o konkretne terytoria, ale nie atakują turystów, bo to oni napędzają ich biznes. - Turyści lubią narkotyki, więc gangi nie chcą ich straszyć - podsumowuje Magda. Pozostałe odcinki rozmowy z Magdą znajdziesz w naszym serwisie.