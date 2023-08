"Halo Polacy". Mieszka w kraju, w którym kobiety chodzą za rękę. "Kolega stawał za mną i zaczynał mnie masować"

Przemek Krompiec mieszka w Korei Południowej już 15 lat. Jak przyznaje, wciąż jest wiele spraw, które potrafią go zaskoczyć, np. zwyczaje dotyczące powitania i kontaktu fizycznego szczególnie osób tej samej płci. - Jak już złapią twoją rękę, to ją strasznie miętolą – opowiada w rozmowie z Moniką Sikorską w programie "Halo Polacy". Polak wspomina także sytuację, w której jego przyjaciel Koreańczyk podejrzanie go dotykał, ale okazywało się, że nie miał nic złego na myśli. - Stawał za mną i zaczynał mnie masować. To było podejrzane, takie kocie. Ten kontakt fizyczny jest większy niż byś sobie wyobraziła. Szczególnie podczas spotkań tej samej płci – mówi Przemek. W innych odcinkach programu dowiecie się m.in. jak się żyje w mieście, w którym mieszka 25 mln ludzi.

