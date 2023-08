"Halo Polacy". Mieszka w ojczyźnie Pablo Escobara. "Ludzie wyobrażają sobie różne rzeczy"

Kraje Ameryki Łacińskiej nie cieszą się najlepszą sławą. Porwania, kradzieże i handel narkotykami, to pierwsze, co przychodzi na myśl, gdy o nich myślimy. Tymczasem wiele z tych opinii to powielane od lat stereotypy. Tak jest np. w przypadku Kolumbii, która staje się coraz częściej wybieranym kierunkiem turystycznym. - Kolumbia cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Widzę to nawet po tym, ilu Polaków spotyka się tutaj na wyprawach. W popularnych miejscowościach jest coraz więcej naszych rodaków i słychać coraz więcej polskiego języka – mówi w programie "Halo Polacy" Anna Jadwiga Matelska, która od lat żyje i pracuje w Kolumbii. W innych odcinkach tego programu opowiada także o tym, które regiony tego kraju zasługują na uwagę oraz ile kosztuje życie w Kolumbii. Znajdziesz je w naszym serwisie.