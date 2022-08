"Halo Polacy". Na co trzeba się przygotować, jadąc do Pakistanu?

Ile jest Polski za granicą i jak wygląda świat widziany oczami Polaków? W programie "Halo Polacy" Monika Sikorska, dziennikarka Wirtualnej Polski rozmawia z gośćmi o podróżach i życiu na obczyźnie. Niektóre pytania nie są łatwe, a odpowiedzi mogą zadziwić. Gościnią jej pierwszego odcinka była Gosia Girek, prowadząca bloga Voyagerka, która połączyła się z prowadzącą w trakcie swojej podróży po Pakistanie. Polka odpowiedziała m.in. na pytanie o to, na co trzeba się przygotować podczas pobytu w tym kraju. – Nie są to standardy europejskie, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Trzeba się przygotować na to, że zamiast toalety często jest po prostu dziura w ziemi. Niestety, nie wszystkie są wysprzątane – zdradza blogerka. Podróżniczka opowiada również o przygodach, które spotkały ją podczas wizyty w Pakistanie.