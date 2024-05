"Halo Polacy". Najdziwniejsze dania kuchni wietnamskiej. "Część szokuje nawet Wietnamczyków"

Azja Południowo-Wschodnia to absolutna egzotyka. I mowa tu nie tylko o przyrodzie, ale i kulturze i gastronomii. Ze swych niebanalnych dań słynie m. in. Wietnam. Niektóre z nich jednak wydają się dziwne nawet samym Wietnamczykom. Do najbardziej osobliwych smakołyków należą np. kurze łapki, pudding ze świeżej krwi czy kaczy zarodek. – Kurze stópki to jest tak powszechny przysmak, że tak, jak u nas do oglądania filmu zamawia się pizzę, tak tutaj są knajpki, które rozwożą przygotowane na rozmaite sposoby kurze stópki. Można je jeść w zalewie albo podsmażone. Szczerze mówiąc na początku mnie to obrzydzało, ale po kilku miesiącach się przemogłem. I muszę przyznać, że niektóre z nich są smaczne – mówi w programie "Halo Polacy" Andrzej Nowak, autor bloga Wietnam Blog. W innych odcinkach tego programu Andrzej opowiada o najdziwniejszych rytuałach, w jakie wierzą Wietnamczycy, o tym, dlaczego ten kraj to tak wyjątkowa mieszanka systemowa oraz dlaczego picie alkoholu w Wietnamie nie przez wszystkich traktowane jest jak rozrywka. Znajdziesz je w naszym serwisie.