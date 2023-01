"Halo Polacy". Największa Polonia na świecie. "Są tam polscy bohaterzy narodowi"

Stany Zjednoczone to ziemia obiecana dla wielu narodów. Swój dom znalazło tam również blisko 10 mln Polaków. Jak wygląda ich życie w USA? - Polonia się aktywnie ze sobą komunikuje i łączy. Działają przy polskich parafiach, mają własne organizacje, instytucje, banki. Mają również swoje sklepy i specjalistów – zdradza w programie "Halo Polacy" Magdalena Żelazowska, autorka książki "Americana. To, co najlepsze w USA". W innych odcinkach tego programu opowiada także o tym, co według niej jest najlepsze w USA, z jakimi trudnościami mierzy się ten kraj oraz jak wygląda życie w Nowym Jorku. Znajdziesz je w naszym serwisie.