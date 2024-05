"Halo Polacy". Największe dziwactwa Wietnamczyków. "Dzieje się istne wariactwo"

Niektóre wietnamskie tradycje mogą zaskakiwać. Mieszkańcy tego kraju są bowiem mocno przywiązani do pradawnych wierzeń i przywiązują wielką wagę do rytuałów. Wielkim szacunkiem darzą również swoich przodków. - Wietnamczycy wierzą, że duchy zmarłych mogą wrócić na ziemię. Jest jeden taki miesiąc w roku, w którym mają się otwierać wrota do świata zmarłych. W tym czasie zabrania się np. chodzenia wieczorami po ulicach czy śpiewania, bo może to przyciągnąć duchy do domu. Aby nie wpuścić niechcianego gościa, trzeba rozpalić ognisko przed progiem i nad nim przeskoczyć – mówi w programie "Halo Polacy" Andrzej Nowak, iluzjonista, który zamieszkał w Cho Chi Minh. W rozmowie z Moniką Sikorską zdradza, jak wiele z tych wierzeń jest żywych do dziś. Zdradził m.in. z jaką masą rytuałów wiązało się przyjście na świat ich dziecka. W innych odcinkach Andrzej wyjaśnia także, jakie najdziwniejsze potrawy jedzą Wietnamczycy oraz jak podróżować po ich kraju. Znajdziesz je w naszym serwisie.