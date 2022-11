"Halo Polacy". Największe mity na temat Włochów. "Ananas na pizzy nie jest najgorszym złem"

Mówi się, że włoszczyzna pochodzi z Włoch. Ale czy wszędzie w tym kraju można ją dostać? W programie "Halo Polacy" Dominika Noga rozprawia się z mitami na temat Włochów i ich obyczajowości. Polka odwiedziła 37 włoskich miast i w rozmowie z Moniką Sikorską zdradza, które z jej przekonań znalazły potwierdzenie w realnym życiu, a które okazały się kompletną fikcją. - Udało mi się obalić dwa mity. Po pierwsze, że we Włoszech nie ma niedobrej pizzy. Da się znaleźć bardzo niedobrą. Naprawdę gorszą niż jadłam w Polsce. Po drugie, przekonanie, że Włosi są bardzo rygorystyczni, co do składników. W jednej z lokalnych pizzerii znalazłam opcję z kiełbasą i frytkami. I widziałam, jak ktoś to zamawia. Więc ananas nie jest najgorszym złem – mówi Dominika. W innych odcinkach tego programu Polka opowiada również, jak wygląda włoska codzienność i co Włosi myślą o Polakach. Znajdziesz je w naszym serwisie.