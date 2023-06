Halo Polacy. Nie musi nocować w pięciogwiazdkowych hotelach. Luksus ma na co dzień

Praca na luksusowym jachcie sprawia, że ciągle jest w podróży. Ola, autorka bloga "Na horyzoncie HolaOla", opowiada nam w programie "Halo Polacy" o blaskach i cieniach swojej pracy. Zapytana o to, czy podróżuje również prywatnie, zapewnia, że tak. Jednak jej prywatne wyjazdy wyglądają zupełnie inaczej niż te "służbowe". - Nie potrzebuję mieszkać w pięciogwiazdkowym hotelu, bo na co dzień, w pracy żyję w luksusie - relacjonuje podróżniczka. Zapytana o to, ile krajów już odwiedziła, waha się. - Pewnie z 70... Nie liczę tego, nie skreślam w notesiku, gdzie już byłam - żartuje. Według niej najpiękniejsze kraje na ziemi to Republika Południowej Afryki, Portugalia, Brazylia i Hawaje. Z innych odcinków cyklu Halo Polacy dowiesz się więcej o tym, jak wygląda praca Oli oraz co zaciekawiło ją w miejscach, które odwiedziła. Znajdziesz je w naszym serwisie.