"Halo Polacy". Nie wszyscy doceniają kraj, w którym zamieszkała. "Jest totalnie unikalny"

Kolumbia jest krajem, który bogactwem przyrodniczym obdzielić mógłby przynajmniej kilkanaście innych państw. W programie "Halo Polacy" o unikalności kraju Ameryki Łacińskiej mówiła Anna Jadwiga Matelska, która od lat tam mieszka. - Jest tu po prostu wszystko (...) Wybrzeże karaibskie to typowe rajskie plaże i błękitne morze. Natomiast Pacyfik to zupełnie inna bajka, czarne plaże, ściana dżungli przy brzegu, ale też pięknie - mówiła Polka w rozmowie z dziennikarką WP Turystyka, Moniką Sikorską. Kobieta, znana w mediach społecznościowych jako "Jadźka z Kolumbii" wspomniała także o niedocenianych miejscach w tym kraju oraz o tym, jakie Kolumbijczycy mają podejście do ekologii. - To bardzo trudny temat. Dla mnie było ciężkie do zaakceptowania, że tam, gdzie mieszkam, na prowincji, nie ma żadnej segregacji śmieci - mówiła Polka.

Rozwiń