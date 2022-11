"Halo Polacy". Nie wytrzymali i wyprowadzili się z kraju. "Pamiętam wieczny stres życiem w Polsce"

Patryk Chilewicz i Adam Mączewski, tworzący duet Vogule Poland, od dwóch lat mieszkają w Barcelonie. Znani z ostrej satyry i krytyki, w rozmowie z Moniką Sikorską bardzo się otworzyli. Zdradzają, że za ich decyzją o wyprowadzce z kraju kryje się polityka i podejście obozu władzy do społeczności LGBT. - To była szybka decyzja po wyborach - wspominają. Uciekli do Barcelony, gdzie bez obaw mogą wyjść na ulicę i prawdziwie wyrażać siebie. Tam czują się bezpiecznie. Więcej odcinków programu "Halo Polacy" znajdziecie w serwisie WP Turystyka.