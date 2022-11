"Halo Polacy". Nowy trend dotarł do Polski. "W Europie prawie tego nie ma"

Marzysz o tym, by przez chwilę poczuć się jak mieszkaniec innego kraju? To może być prostsze niż myślisz. Aby zasmakować takiego życia, wystarczy zostać petsitterem. Ten nietypowy trend to genialny patent na podróżowanie. W programie "Halo Polacy" Joanna i Michał Guzik zdradzaja, jak dzięki niemu wtapiają się w lokalną codzienność. - Z jednej strony masz domowe życie i normalność, a z drugiej strony aktywność, zwiedzanie i poznawanie danego kraju, miasta, regionu. To jest naprawdę fantastyczne - mówią w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu Joanna i Michał mówią także o tym, jak zostać petsitterem oraz na czym właściwie polega ten podróżniczy trend. Znajdziesz je w naszym serwisie.

Rozwiń