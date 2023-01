"Halo Polacy". O tym mieście marzy pół świata. "Niektórych może przerażać"

Czy Nowy Jork jest tak niezwykły, jak zapamiętaliśmy go z amerykańskich filmów? Dla wielu życie w tym mieście to spełnienie najskrytszych marzeń. O tym, jakie to miasto jest naprawdę, w programie "Halo Polacy" opowiada Magdalena Żelazowska, autorka książki "Americana. To, co najlepsze w USA". Polka zdradza, że choć nie było łatwo odnaleźć się w Nowym Jorku, to amerykańska metropolia była niemal jak wyjęta z jej snów. - Z jednej strony byłam jednocześnie przytłoczona wszystkim, co musiałam załatwić, a z drugiej zachwycona, że jestem w tym miejscu i że to się naprawdę dzieje – mówiła Magda w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu Polka opowiada także o tym, co jest najdroższe w USA oraz z jakimi problemami mierzą się Amerykanie. Znajdziesz je w naszym serwisie.