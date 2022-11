"Halo Polacy". Odwiedziła 37 włoskich miast. "Nie wyobrażałam sobie, że można tak żyć”

Co różni Polskę i Włochy? Te dwa kraje dzieli znacznie więcej niż blisko dwa tys. kilometrów. Będąc we Włoszech przez kilka miesięcy, można zauważyć nie tylko różnice kulturowe, ale i zupełnie odmienne rozwiązania technologiczne. O tym, co najbardziej zaskakuje we Włoszech w programie "Halo Polacy" opowiada Dominika Noga, która w tym roku odwiedziła 37 włoskich miejscowości. – Kuba jest kierowcą i to on się najbardziej zachwycał. Mówił, że w Polsce to chyba nigdy tak nie będzie, bo to jest niewyobrażalna inwestycja – mówiła w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu Dominika opowiada również m.in. o tym, jak wygląda włoska codzienność, co Włosi myślą o Polakach oraz obala mity związana z ich obyczajowością. Znajdziesz je w naszym serwisie.

Rozwiń