"Halo Polacy". Otworzyła własny biznes w Albanii. Turyści ciągle zadają jej jedno pytanie

Albania to poważna konkurencja dla Chorwacji. Dzika przyroda, pewna pogoda i niskie ceny kuszą turystów, którzy szukają wakacyjnych alternatyw. Na miejscu jest już wielu Polaków, którzy promują ten kraj jako doskonały kierunek turystyczny. Część z nich prowadzi tam również własne biznesy. – Polacy od czterech lat pytają mnie o albańską gangsterkę. To jest pierwsze pytanie, które zawsze słyszę od polskich turystów – mówi Iwona Rrapaj w programie "Halo Polacy". W rozmowie z Moniką Sikorską Polka zdradza, jak prowadzi się biznes w Albanii i jak to się stało, że wybrała do życia akurat ten kraj.