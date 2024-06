"Halo Polacy". Piwo tańsze niż woda. Jeszcze do niedawna w tym kraju to była norma

Czeskie piwo to narodowy trunek i fenomen na skalę świata. Uwielbiają je m.in. Polacy. Dlaczego ten wyrób alkoholowy jest tak popularny i z czego wynika związana z nim od wielu lat kultura picia piwa? – Piwo w Czechach rzeczywiście jest popularne. To bardzo demokratyczny trunek. Jest bardzo dostępne, bardzo wysokiej jakości i dla wszystkich, to znaczy zarówno dla robotników, jak i dyrektorów banków. Wszystkie klasy społeczne piją piwo – mówi w programie "Halo Polacy" Marta Pasińska, autorka bloga o Czechach Dziewczyna z czerwoną walizką. W rozmowie z Moniką Sikorską wyjaśnia, dlaczego ten trunek jest tak mocno związany z życiem społecznym Czechów. W innych odcinkach tego programu Marta wyjaśnia także, co to znaczy, że jej zadaniem Czesi są konserwatywnym narodem i czego dowiedziała się o Polakach, zamieszkując w sąsiednim kraju. Znajdziesz je w naszym serwisie.