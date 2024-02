"Halo Polacy". Podróżnik obala mity na temat Egiptu. "Wystarczy wyjść poza turystyczne dzielnice"

Niektórzy twierdzą, że Egipt jest przereklamowany. Ale właściwie, dlaczego? Mało który turysta, odwiedzający ten kraj, wychodzi poza mury ośrodka hotelowego. A dopiero tam czeka prawdziwa przygoda. – Przede wszystkim życie Egipcjan. Trzeba być ciekawym obcej kultury. To jest kluczowe. Do Egiptu nie powinno się latać wyłącznie na wakacje all inclusive. Egipt ma do zaoferowania coś znacznie więcej, niż słońce i piramidy i Luksor. Egipt jest moim zdaniem bardzo niedocenianym krajem – mówi w programie "Halo Polacy" Patryk Suracki, podróżnik i twórca internetowy. W rozmowie z Moniką Sikorską Polak zdradza, jak wygląda prawdziwy Egipt. Więcej dowiesz się w innych odcinkach tego programu. Znajdziesz je w naszym serwisie.