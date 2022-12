"Halo Polacy". Pojechał na wakacje do Tajlandii. Zmienił nazwisko i został żebrakiem

Dawid prowadził kiedyś firmę w Wielkiej Brytanii. Wszystko zmieniło się, gdy 10 lat temu pojechał na urlop do Tajlandii. Odwiedził tam zakon buddyjski i postanowił, że nie wraca z urlopu. W programie "Halo Polacy" Suthammo Bhikkhu (bo tak się teraz nazywa) zdradza, dlaczego postanowił zostać mnichem. – Porzuciłem dostatnie życie w komforcie i właściwie podróżuję pieszo, sypiając w różnych dziwnych miejscach. Mimo to nie wróciłbym do dawnego życia. Gdybym wiedział, że tak można, podjąłbym tę decyzję dużo szybciej – mówi w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu Polak opowiada również o tym, jak wygląda życie w Tanzanii oraz jakie tradycje przywiózł ze sobą do Afryki z rodzinnego kraju.